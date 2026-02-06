UA

Рубіо: Росія роками порушувала ядерну угоду, тому потрібна нова

Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нехтувала Договором про обмеження ядерних арсеналів (СНО-3) роками. Тому США хочуть укласти нову угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

Читайте також: Світ без контролю. Як Путін і Трамп розв'язують руки ядерним арсеналам США та РФ

Відповідальність РФ за крах контролю за озброєнням

Рубіо відкинув звинувачення в тому, що США нібито ініціюють нову гонку ядерних озброєнь. Він підкреслив, що саме Росія зруйнувала чинну систему контролю.

"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання договору New START (СНО-3 - ред.) ще 2023 року, протягом багатьох років порушуючи його умови. Договір потребує щонайменше двох сторін", - зазначив держсекретар.

Він підкреслив, що США мали вибір: або продовжувати виконувати домовленості в односторонньому порядку, або визнати, що стара епоха СНО-3 закінчилася.

Нова загроза: Росія і Китай

Глава Держдепу звернув увагу, що РФ підтримує непрозоре і швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю. З 2020 року кількість китайських боєголовок зросла з 200 до більш ніж 600, а до 2030 року може перевищити 1000 одиниць.

За словами Рубіо, колишні двосторонні моделі (США-РФ) застаріли, оскільки тепер Вашингтон протистоїть двом рівним ядерним суперникам.

Переговори з позиції сили

Також Рубіо представив нові принципи контролю над озброєннями, викладені президентом Трампом:

  • контроль має бути багатостороннім: Китай має нести відповідальність нарівні з РФ.
  • жодних поступок порушникам: США не приймуть умов, що ігнорують невиконання попередніх домовленостей Москвою.
  • позиція сили: Америка модернізуватиме свій ядерний потенціал, поки суперники розширюють свої сили.

"Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть бездіяльними, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань. Ми будемо підтримувати потужний і надійний ядерний потенціал стримування", - підсумував Рубіо.

Трамп хоче нову угоду

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про необхідність укласти нову "вдосконалену і модернізовану" ядерну угоду з Росією.

Він піддав критиці чинний Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3 або New START), назвавши його "погано укладеною угодою", яку російська сторона до того ж грубо порушує.

Трамп закликав залучити ядерних експертів до розробки документа, який міг би діяти протягом тривалого часу.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМарко РубіоЯдерна зброя