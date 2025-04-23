Рубіо не поїхав у Лондон після відмови Зеленського від ключової пропозиції США, - CNN

Як пише американське видання, Рубіо проігнорував зустріч у Лондоні, бо Україна дала зрозуміти, що відхилить ключову деталь мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Як розповів виданню поінформований посадовець, пропозиція США включає визнання Криму частиною Росії. За словами співрозмовника, це також призведе до припинення вогню на лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 квітня, чітко дав зрозуміти, що він відкритий до переговорів з Росією, але Україна не прийме угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом.

"Україна юридично не визнає окупацію Криму. Нема про що говорити. Це суперечить нашій конституції", - наголосив Зеленський.

Напередодні зустрічі у Лондоні стало відомо, що Рубіо не поїде на переговори. Проте держсекретар США провів телефонну розмову з главою МЗС Британії Девідом Леммі. У дописі у соцмережі X (Twitter) Рубіо відзначив, що мав "продуктивну розмову" з Леммі і що сподівається на подальшу розмову з Британією та Україною пізніше.