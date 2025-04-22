Рубіо не поїде до Лондона на переговори щодо України: хто представлятиме США

За словами Брюс, Рубіо "дуже зайнята людина".

"Він один із найактивніших, якщо не найактивніший держсекретар, який у нас був, і це, звичайно, впливає на кожен його день. І в цьому конкретному випадку, поки зустрічі в Лондоні тривають, він не буде на них присутній", - сказала речниця Держдепу.

Вона додала, що США на зустрічі представить спецпосланець американського президента Дональда Трампа - Кіт Келлог.

Водночас кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер повідомив, що спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф також не буде присутній на переговорах у Лондоні.