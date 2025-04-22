Рубио не поедет в Лондон на переговоры по Украине: кто будет представлять США

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Лондоне 23 апреля. На встрече США будет представлять спецпосланник американского президента Кит Келлог.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс рассказала во время брифинга.
По словам Брюс, Рубио "очень занятой человек".
"Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И в этом конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать", - сказала пресс-секретарь Госдепа.
Она добавила, что США на встрече представит спецпосланник американского президента Дональда Трампа - Кит Келлог.
В то же время корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф также не будет присутствовать на переговорах в Лондоне.
Напомним, в среду, 23 апреля, в Лондоне состоятся переговоры Украины с представителями Великобритании, Франции и США. Союзники продолжат дискуссию, начатую в Париже, относительно полного прекращения огня, а также обсудят "мирные предложения" Вашингтона.
Украинскую делегацию на переговорах в Лондоне будут представлять:
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что от Соединенных Штатов в Британию поедут госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. А со стороны европейских стран будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.
Подробнее о предстоящей встрече в Лондоне - в материале РБК-Украина.
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