У Рубіо підтвердили розмову з Лавровим про війну в Україні

Нагадаємо, що раніше сьогодні про цю розмову повідомили в Російській Федерації.

В окремому матеріалі РБК-Україна повідомляло про подробиці розмови від російської сторони.

Зауважимо, що нещодавно Трамп заявив про намір зустрітися з диктатором Росії Володимиром Путіним.

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