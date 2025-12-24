Рубіо оголосив візові санкції іноагентам, які тиснуть на свободу слова у США

Наразі Вашингтон вводить візові санкції проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова, зокрема "американських поглядів".

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не миритимуться з екстериторіальними діями, спрямованими на обмеження свободи вираження, а також із примусом американських платформ до видалення або блокування контенту.

У заяві зазначається, що нові заходи є частиною ширшої стратегії адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованої на захист свободи слова та протидію міжнародним мережам, які, за оцінкою Вашингтону, координують цензуру в цифровому просторі.

"Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні актори не змінять свій курс", - цитує Рубіо пресслужба Держдепу.

Імена осіб, щодо яких запроваджено обмеження, офіційно не розкриваються. Водночас американська влада підкреслює, що ці кроки мають стати сигналом для інших урядів і організацій про неприпустимість тиску на свободу слова та американські компанії.