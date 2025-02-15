Рубіо очікує від ОАЕ і Саудівської Аравії альтернативу плану Трампа щодо Гази
У неділю, 16 лютого, держсекретар Марко Рубіо здійснить свою першу офіційну поїздку на Близький Схід як головний американський дипломат. Очікується, що він буде підштовхувати регіон до того, щоб він зробив свою пропозицію, якщо країни занепокоєні тим, що США захоплять Газу і виселять її жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами представника Держдепартаменту, Рубіо під час відвідин Мюнхенської конференції з безпеки та зупинок в Ізраїлі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, наголошуватиме на тому, що країни повинні будуть представити нову пропозицію.
Зокрема, він закликатиме регіональних лідерів мислити нестандартно та сформувати коаліцію партнерів для представлення нового плану, що принесе реальні зміни палестинцям після більш ніж року війни, яка зрівняла більшу частину Гази з землею після нападу ХАМАС на Ізраїль.
"Сподіваюся, у них буде дійсно хороший план, щоб представити президенту, але зараз єдиний план - він їм не подобається - це план Трампа, тому якщо є кращий план, то зараз саме час його представити", - сказав Рубіо.
Він додав, що країни-партнери мають зробити більше, ніж просто заплатити за реконструкцію. Зокрема, протистояти ХАМАСу.
Нагадаємо, що Дональд Трамп висловився про готовність США взяти під контроль Сектор Гази і розвивати його. Він також не виключив можливості введення американських військ у регіон. Трамп також заявив, що Вашингтон проситиме інші сусідні країни прийняти палестинців, переміщених із Гази.
Раніше президент США запропонував план про тимчасове переміщення палестинців із Сектора Гази після домовленостей між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС про припинення бойових дій.
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