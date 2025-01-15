Рубіо обіцяє дотримуватися закону, який не дозволить Трампу вийти з НАТО

Сьогодні Рубіо виступив на слуханні в Сенаті, який має затвердити його кандидатуру на посаду державного секретаря. На питання сенатора-демократа з Нью-Гемпшира Джин Шахін, чи буде він дотримуватися букви закону, якщо Трамп спробує вивести США з НАТО, той відповів ствердно.

Зазначимо, цей закон свого часу просував особисто Рубіо. Він забороняє президенту США виводити країну з НАТО без схвалення Сенату або акта Конгресу.

"Я був співавтором закону, тому важко сказати, що я не підтримую закон, який я допомагав ухвалити. Я вважаю, що Конгрес має відіграти в цьому важливу роль", - відповів він.

Що стосується самого НАТО, то загалом Рубіо підтримує альянс, але вважає, що деякі країни-учасниці мають краще фінансувати свої оборонні бюджети.

Зазначимо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона хоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує керівні принципи витрат на оборону. Він також пригрозив, що в такому разі не дотримуватиметься зобов'язання про колективний захист.