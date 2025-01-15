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Рубіо обіцяє дотримуватися закону, який не дозволить Трампу вийти з НАТО

Фото: кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Кандидат на посаду державного секретаря Марко Рубіо пообіцяв дотримуватися закону, який не дасть змоги наступному президенту Дональду Трампу вивести США з НАТО без схвалення Конгресу. Він також висловив підтримку оборонному альянсу загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сьогодні Рубіо виступив на слуханні в Сенаті, який має затвердити його кандидатуру на посаду державного секретаря. На питання сенатора-демократа з Нью-Гемпшира Джин Шахін, чи буде він дотримуватися букви закону, якщо Трамп спробує вивести США з НАТО, той відповів ствердно.

Зазначимо, цей закон свого часу просував особисто Рубіо. Він забороняє президенту США виводити країну з НАТО без схвалення Сенату або акта Конгресу.

"Я був співавтором закону, тому важко сказати, що я не підтримую закон, який я допомагав ухвалити. Я вважаю, що Конгрес має відіграти в цьому важливу роль", - відповів він.

Що стосується самого НАТО, то загалом Рубіо підтримує альянс, але вважає, що деякі країни-учасниці мають краще фінансувати свої оборонні бюджети.

Зазначимо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона хоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує керівні принципи витрат на оборону. Він також пригрозив, що в такому разі не дотримуватиметься зобов'язання про колективний захист.

Нагадаємо, закон, який забороняє будь-якому президенту виводити США з НАТО без схвалення Конгресу, ухвалили в грудні 2023 року.

Трамп ще під час свого першого президентства скептично ставився до НАТО. Доходило до того, що він казав про можливий вихід з альянсу.

Докладніше про те, чого насправді варто чекати від наступного американського президента, читайте в матеріалі "НАТО за часів Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує".

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НАТОСполучені Штати АмерикиДональд Трамп