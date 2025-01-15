Рубио обещает придерживаться закона, который не позволит Трампу выйти из НАТО

Кандидат на пост государственного секретаря Марко Рубио пообещал придерживаться закона, который не позволит следующему президенту Дональду Трампу вывести США из НАТО без одобрения Конгресса. Он также выразил поддержку оборонному альянсу в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сегодня Рубио выступил на слушании в Сенате, который должен утвердить его кандидатуру на пост государственного секретаря. На вопрос сенатора-демократа из Нью-Гемпшира Джин Шахин, будет ли он придерживаться буквы закона, если Трамп попытается вывести США из НАТО, тот ответил утвердительно.
Отметим, этот закон в свое время продвигал лично Рубио. Он запрещает президенту США выводить страну из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса.
"Я был соавтором закона, поэтому трудно сказать, что я не поддерживаю закон, который я помогал принять. Я считаю, что Конгресс должен сыграть в этом важную роль", - ответил он.
Что касается самого НАТО, то в целом Рубио поддерживает альянс, но считает, что некоторые страны-участницы должны лучше финансировать свои оборонные бюджеты.
Отметим, Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она хочет" с любой страной-членом НАТО, которая не выполняет руководящие принципы расходов на оборону. Он также пригрозил, что в таком случае не будет соблюдать обязательство о коллективной защите.
Напомним, закон, который запрещает любому президенту выводить США из НАТО без одобрения Конгресса, приняли в декабре 2023 года.
Трамп еще во время своего первого президентства скептически относился к НАТО. Доходило до того, что он говорил о возможном выходе из альянса.
Подробнее о том, чего на самом деле стоит ждать от следующего американского президента, читайте в материале "НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит".
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