Рубио обещает придерживаться закона, который не позволит Трампу выйти из НАТО

Сегодня Рубио выступил на слушании в Сенате, который должен утвердить его кандидатуру на пост государственного секретаря. На вопрос сенатора-демократа из Нью-Гемпшира Джин Шахин, будет ли он придерживаться буквы закона, если Трамп попытается вывести США из НАТО, тот ответил утвердительно.

Отметим, этот закон в свое время продвигал лично Рубио. Он запрещает президенту США выводить страну из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса.

"Я был соавтором закона, поэтому трудно сказать, что я не поддерживаю закон, который я помогал принять. Я считаю, что Конгресс должен сыграть в этом важную роль", - ответил он.

Что касается самого НАТО, то в целом Рубио поддерживает альянс, но считает, что некоторые страны-участницы должны лучше финансировать свои оборонные бюджеты.

Отметим, Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она хочет" с любой страной-членом НАТО, которая не выполняет руководящие принципы расходов на оборону. Он также пригрозил, что в таком случае не будет соблюдать обязательство о коллективной защите.