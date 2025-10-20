Рубіо обговорив із Лавровим "подальші кроки" після дзвінка Трампа і Путіна

Дзвінок Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після розмови Трамп сказав, що наступного тижня відбудуться переговори радників високого рівня, американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо, а місце зустрічі поки не визначено.

Американський лідер також повідомив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни між Росією та Україною.

Крім того, Трамп наголосив, що обговорювалися питання торгівлі між Росією і США після закінчення війни в Україні.

Уже сьогодні, 20 жовтня, у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що Рубіо має зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджували.