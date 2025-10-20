Рубіо обговорив із Лавровим "подальші кроки" після дзвінка Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони обговорювали війну РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника прессекретаря Держдепу Томмі Піготта.
"Державний секретар Марко Рубіо провів сьогодні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити подальші кроки після телефонної розмови між президентом Трампом і президентом Путіним, що відбулася 16 жовтня", - розповів Піготт.
За його словами, Рубіо наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати, щоб досягти міцного миру між Росією і Україною "відповідно до бачення президента Трампа".
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.
Після розмови Трамп сказав, що наступного тижня відбудуться переговори радників високого рівня, американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо, а місце зустрічі поки не визначено.
Американський лідер також повідомив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни між Росією та Україною.
Крім того, Трамп наголосив, що обговорювалися питання торгівлі між Росією і США після закінчення війни в Україні.
Уже сьогодні, 20 жовтня, у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що Рубіо має зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджували.