Рубіо назвав Північну Корею "ізгоєм". У КНДР образились, і заявили про ворожу політику

Держсекретар США Марко Рубіо назвав Північну Корею "державою ізгоєм". У відповідь КНДР зробили зауваження Рубіо, і заявили, що такі заяви не допоможуть інтересам США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Напередодні Рубіо дав коментар про "державу-ізгоя" в інтерв'ю одному з американських ЗМІ. Під час спілкування із журналістами Рубіо назвав Північну Корею та Іран державами-ізгоями.
У понеділок у Північній Кореї зробили зауваження державному секретарю Марко Рубіо за цю заяву. Там сказали, що його "грубі та безглузді зауваження" не допоможуть інтересам США. Це стало першою прямою критикою адміністрації Трампа з боку КНДР.
"Ворожі слова і вчинки особи, яка відповідає за зовнішню політику США, стали приводом ще раз підтвердити ворожу політику США щодо КНДР, яка залишається незмінною. Грубі і безглузді висловлювання Рубіо лише прямо демонструють неправильний погляд нової адміністрації США на КНДР і ніколи не допоможуть просувати інтереси США, як він того бажає", - заявив речник Міністерства закордонних справ КНДР.
Нагадаємо, відносини між США та КНДР напружені, в основному через ядерну програму Північної Кореї, міжнародні санкції та серйозні політичні розбіжності. Зокрема, США закликали Пхеньян припинити проведення ядерних випробувань і демонтувати свою ядерну інфраструктуру. КНДР розцінювала такі заклики як втручання у свої внутрішні справи.
Під час інтерв'ю Fox News, Трамп заявив, що планує відновити переговори із диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.
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