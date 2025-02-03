Рубіо назвав Північну Корею "ізгоєм". У КНДР образились, і заявили про ворожу політику

Що передувало

Напередодні Рубіо дав коментар про "державу-ізгоя" в інтерв'ю одному з американських ЗМІ. Під час спілкування із журналістами Рубіо назвав Північну Корею та Іран державами-ізгоями.

Що відповіли в КНДР

У понеділок у Північній Кореї зробили зауваження державному секретарю Марко Рубіо за цю заяву. Там сказали, що його "грубі та безглузді зауваження" не допоможуть інтересам США. Це стало першою прямою критикою адміністрації Трампа з боку КНДР.

"Ворожі слова і вчинки особи, яка відповідає за зовнішню політику США, стали приводом ще раз підтвердити ворожу політику США щодо КНДР, яка залишається незмінною. Грубі і безглузді висловлювання Рубіо лише прямо демонструють неправильний погляд нової адміністрації США на КНДР і ніколи не допоможуть просувати інтереси США, як він того бажає", - заявив речник Міністерства закордонних справ КНДР.

Відносини між США та КНДР

Нагадаємо, відносини між США та КНДР напружені, в основному через ядерну програму Північної Кореї, міжнародні санкції та серйозні політичні розбіжності. Зокрема, США закликали Пхеньян припинити проведення ядерних випробувань і демонтувати свою ядерну інфраструктуру. КНДР розцінювала такі заклики як втручання у свої внутрішні справи.