Рубіо назвав мету зустрічі з РФ у Ер-Ріяді та сказав, чи обговорювалося питання територій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю для Х.

Переговори у Саудівській Аравії

"Ми не обговорювали жодних конкретних питань щодо територій, жодних, тому що це не було метою цієї зустрічі. Мета зустрічі полягала в тому, щоб визначити, чи є реальний інтерес до обговорення миру, чи ні. Якщо є, то це процес, який можна розпочати", - заявив Рубіо.

Також державний секретар США назвав "нерозумним" говорити про те, що Україна, чи Європа будуть "вирізані" з переговорів, оскільки неможливо зупинити війну, коли не представлені погляди усіх сторін.

"Так само і з європейцями. Європейці та ЄС мають свій власний набір санкцій проти Росії. Навіть якби ми скасували всі наші санкції - а про це не йшлося - європейці мали б теж зняти санкції, щоб щось стало можливим. Отже, в якийсь момент з усіма ними потрібно провести консультації, але ми просто ще не на цьому етапі", - пояснив він.

Чи налаштована Росія на мир

За словами Рубіо, наразі він не може відповісти на питання про те, чи серйозно Росія налаштована на мир. Це залежатиме від того, яку позицію країна-терорист займе у майбутньому.

"Єдине, про що ми домовилися, це те, що ми будемо говорити про мир. Те, що вони запропонують, на що вони готові піти, що вони готові розглянути, визначить, чи серйозно вони налаштовані на мир, чи ні. Ми просто ще не на цьому етапі", - додав він.