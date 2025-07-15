Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на офіційному сайті американського Держдепу.
Рубіо сказав співрозмовникам, що головним пріоритетом президента США Дональда Трампа є врегулювання ситуації шляхом дипломатії.
"Говорячи про російсько-українську війну, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається її завершення та врегулювання через переговори", - повідомили в Держдепі.
Також держсекретар США обговорив із главами МЗС трьох країн ситуацію на Близькому Сході, і в Ірані зокрема.
"Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення й отримання Іраном ядерної зброї", - додали в Держдепі.
Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 50 днів на мирну угоду. Він пригрозив російському диктатору 100% тарифами, зазначивши, що чекав на угоду ще два місяці тому.
Крім того, Трамп заявив, що в нього було чотири домовленості з російським диктатором. Саме тому американський лідер висунув такий ультиматум Кремлю.
Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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