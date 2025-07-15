Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні в Україні

Рубіо сказав співрозмовникам, що головним пріоритетом президента США Дональда Трампа є врегулювання ситуації шляхом дипломатії.

"Говорячи про російсько-українську війну, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається її завершення та врегулювання через переговори", - повідомили в Держдепі.

Також держсекретар США обговорив із главами МЗС трьох країн ситуацію на Близькому Сході, і в Ірані зокрема.

"Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення й отримання Іраном ядерної зброї", - додали в Держдепі.