Рубио назвал главный приоритет Трампа в войне в Украине

Угрозы Трампа Путину

Напомним, ранее Трамп дал России 50 дней на мирное соглашение. Он пригрозил российскому диктатору 100% тарифами, отметив, что ждал соглашения еще два масяца назад.

Кроме того, Трамп заявил, что у него было четыре договоренности с российским диктатором. Именно поэтому американский лидер выдвинул такой ультиматум Кремлю.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.

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