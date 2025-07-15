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Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні в Україні

Вівторок 15 липня 2025 03:27
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Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на офіційному сайті американського Держдепу.

Рубіо сказав співрозмовникам, що головним пріоритетом президента США Дональда Трампа є врегулювання ситуації шляхом дипломатії.

"Говорячи про російсько-українську війну, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається її завершення та врегулювання через переговори", - повідомили в Держдепі.

Також держсекретар США обговорив із главами МЗС трьох країн ситуацію на Близькому Сході, і в Ірані зокрема.

"Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення й отримання Іраном ядерної зброї", - додали в Держдепі.

Погрози Трампа Путіну

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 50 днів на мирну угоду. Він пригрозив російському диктатору 100% тарифами, зазначивши, що чекав на угоду ще два місяці тому.

Крім того, Трамп заявив, що в нього було чотири домовленості з російським диктатором. Саме тому американський лідер висунув такий ультиматум Кремлю.

Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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