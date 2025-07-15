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Рубио назвал главный приоритет Трампа в войне в Украине

Вторник 15 июля 2025 03:27
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Рубио назвал главный приоритет Трампа в войне в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальном сайте американского Госдепа.

Рубио сказал собеседникам, что главным приоритетом президента США Дональда Трампа является урегулирование ситуации путем дипломатии.

"Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее завершение и урегулирование путем переговоров", - сообщили в Госдепе.

Также госсекретарь США обсудил с главами МИД трех стран ситуацию на Ближнем Востоке, и в Иране в частности.

"Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки и получения Ираном ядерного оружия", - добавили в Госдепе.

Угрозы Трампа Путину

Напомним, ранее Трамп дал России 50 дней на мирное соглашение. Он пригрозил российскому диктатору 100% тарифами, отметив, что ждал соглашения еще два масяца назад.

Кроме того, Трамп заявил, что у него было четыре договоренности с российским диктатором. Именно поэтому американский лидер выдвинул такой ультиматум Кремлю.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.

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