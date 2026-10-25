Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення Трампа послабити санкційний тиск на РФ

За словами держсекретаря США, це має допомогти збільшити постачання енергоносіїв на світовий ринок і вплинути на ціни.

Рубіо пояснив, що Вашингтон хоче оцінити вплив санкцій і тарифів на світову та американську економіки. Зокрема, йдеться про можливість отримати частину російських поставок дизельного пального.

"Я вважаю рішення президента дозволити додаткові постачання енергоносіїв на світовий ринок протягом короткого періоду дуже мудрим", - заявив високопосадовець.

Він додав, що цей крок може бути вигідним не лише іншим країнам, а й самим Сполученим Штатам, які стикаються з високими цінами на дизельне пальне.

За словами Рубіо, російський дизель однаково потрапляв би на світовий ринок, незалежно від рішення Вашингтона. Тому важливо й те, яку частку цих поставок зможуть отримати США.

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Рубіо пов'язав зростання цін на енергоносії з кількома чинниками. Серед них - ситуація навколо Ірану та Ормузької протоки, атаки хуситів на Саудівську Аравію, а також удари по енергетичній інфраструктурі під час російсько-української війни.

За словами держсекретаря, адміністрації Трампа потрібен час, щоб оцінити економічні наслідки санкцій і тарифів для США та інших країн. Для цього президент планує використати 60-денний період.

Таким чином, Вашингтон прагне зважити можливий вплив обмежень на світові енергетичні ринки та американську економіку.