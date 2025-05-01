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Рубіо може стати тимчасовим радником Трампа замість Волца, - CNN

Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США Майк Волц (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Марко Рубіо може тимчасово виконувати обов'язки радника президента з нацбезпеки. Це станеться після звільнення Майка Волца з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел видання, Рубіо і заступник держсекретаря Крістофер Ландау були запропоновані як тимчасова заміна Волца, поки президент Дональд Трамп підбирає кандидата на посаду радника з нацбезпеки.

У якості заміни Волца також розглядають і спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа. Але він вже сказав близьким до нього людям, що не хоче отримувати цю посаду.

Співрозмовники CNN також уточнюють, що Віткофф все ж може погодитися на таку посаду, якщо Трамп особисто його попросить про це.

"Навіщо йому це робити? Навантажувати його управлінням міжвідомчою службою замість того, щоб займатися тим, чим він займається зараз?" - сказала журналістам наближена до Віткоффа людина.

Волц піде з посади

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, CBS News з посиланням на джерела написало, що Майк Волц піде з посади радника президента США з нацбезпеки. При цьому звільнятися планує і його заступник Алекс Вонг.

Очікується, що вони підуть у відставку протягом дня. При цьому в Білому домі поки відмовляються коментувати такі чутки.

Варто зауважити, що Волц нещодавно потрапив у скандал - він випадково додав у секретний чат Signal головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. Там обговорювалися удари США по Ємену.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМарко РубіоМайк Волц