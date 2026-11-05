Рубіо може піти з посади задля президентських виборів 2028 року, - The Independent

За даними джерел видання у США та Британії, Рубіо готується до висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його головним суперником на цьому шляху вважають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Впевненість інсайдерів щодо можливого виходу Рубіо з адміністрації президента Дональда Трампа значно посилилася після проміжних виборів до Конгресу США.

Один вашингтонський інсайдер заявив виданню, що держсекретарю слід "дистанціюватися від війни з Іраном і звалити провину за це на Трампа".

Соратник держсекретаря США зазначив, що той є одним із провідних претендентів від республіканців.

"Але він не може балотуватися, доки обіймає посаду державного секретаря, і зв’язок з адміністрацією в будь-якому разі лише зашкодить його перспективам", - додало джерело.

Можливі варіанти розвитку подій

"Ми хочемо подивитися, що він зробить після проміжних виборів. Навряд чи він залишиться при владі. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він висуне свою кандидатуру", - зазначило одне з джерел у британському уряді.

Водночас в американській адміністрації заявили The Independent, що держсекретар поки не демонстрував явного бажання залишати посаду. Водночас зазначається, що ситуація може змінитися залежно від подальшої атмосфери в Білому домі.

Інше джерело, наближене до Білого дому, припустило, що Рубіо може залишитися на посаді, щоб демонструвати стабільність команди та виступати поміркованим голосом в оточенні Трампа.