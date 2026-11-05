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Рубио может уйти с поста ради президентских выборов 2028 года, - The Independent

19:02 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

Государственный секретарь США Марко Рубио может уйти в отставку для участия в президентской гонке 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По данным источников в США и Британии, Рубио готовится к выдвижению кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его главным соперником на этом пути считают вице-президента США Джей Ди Венса.

Уверенность инсайдеров по поводу возможного выхода Рубио из администрации президента Дональда Трампа значительно усилилась после промежуточных выборов в Конгресс США.

Один вашингтонский инсайдер заявил изданию, что госсекретарю следует "дистанцироваться от войны с Ираном и свалить вину за это на Трампа".

Соратник госсекретаря США отметил, что тот является одним из ведущих претендентов от республиканцев.

"Но он не может баллотироваться, пока занимает должность государственного секретаря, и связь с администрацией в любом случае только повредит его перспективам", - добавил источник.

Возможные варианты развития событий

"Мы хотим посмотреть, что он сделает после промежуточных выборов. Вряд ли он останется у власти. Он был бы сильным кандидатом в президенты, и мы ожидаем, что он выдвинет свою кандидатуру", - отметил один из источников в британском правительстве.

В то же время в американской администрации заявили The Independent, что госсекретарь пока не демонстрировал явного желания покидать пост. В то же время отмечается, что ситуация может измениться в зависимости от атмосферы в Белом доме.

Другой источник, приближенный к Белому дому, предположил, что Рубио может остаться на должности, чтобы демонстрировать стабильность команды и выступать умеренным голосом в окружении Трампа.

Напомним, по результатам промежуточных выборов в США, состоявшихся 4 ноября 2026 года, Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса.

В частности, демократы получили 227 мест в Палате представителей при необходимых для большинства 218, а в Сенате - 54 мандата против 42 у республиканцев.

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