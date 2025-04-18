США можуть вийти з мирних переговорів щодо України: Рубіо назвав дедлайн

Виступаючи в Парижі після зустрічі з європейськими та українськими делегаціями, Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, зацікавлений в угоді, але у нього багато інших пріоритетів у світі.

"Ми не збираємося продовжувати це починання тижнями і місяцями поспіль. Тому нам потрібно дуже швидко визначити зараз, і я говорю про кілька днів, чи здійсненно це в найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то в нас є й інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися", - сказав він.

Рубіо заявив, що Трамп готовий рухатися далі, якщо не буде негайних ознак прогресу.

За його словами, Трамп присвятив цьому багато часу та енергії. "Це важливо, але є багато інших справді важливих речей, які заслуговують на таку саму, якщо не більшу, увагу", - додав держсекретар.

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, 17 квітня в Парижі відбулася зустріч американських, українських, британських, німецьких і французьких чиновників. Ключовою темою стало завершення війни Росії проти України.

За словами керівника Офісу України Андрія Єрмака, таким чином сформувався новий переговорний формат, який буде дуже ефективним.

Україна, США, Франція, Велика Британія та Німеччина продовжать переговори в Лондоні.

Президент Франції Емманюель Макрон проводив окремі переговори з Марко Рубіо і спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, на яких обговорювалася Україна.

Рубіо також зідзвонювався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Трамп 17 квітня заявив, що, на його думку, припинення вогню "близько", і що Москва має намір найближчим часом зв'язатися з ним з приводу нещодавньої пропозиції.