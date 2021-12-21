За рубежом бывают треть украинцев: основные направления

Чаще всего украинцы пересекали воздушную границу Украины при путешествиях самолетом (52%). Также 40% отметили, что они пересекали наземную границу с Польшей, около 17% пересекали наземную границу с РФ, еще 13% пересекали наземную границу с Венгрией. Наземные границы с другими государствами пересекали менее 10% украинцев.

Лишь около 3% пересекали границу с оккупированными территориями ОРДЛО или админграницу с Крымом. Как отмечают социологи, эти показатели рассчитаны от тех, кто пересекал границу в течение последних четырех лет. То есть, в целом среди населения Украины тех, кто пересекал границу с оккупированными территориями ОРДЛО, около 1%.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился среди 2003 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Исследование проведено по заказу общественной организации "Европа без барьеров". Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.