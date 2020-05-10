За рубежом более 60 украинцев излечились от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За рубежом инфицированы коронавирусом 145 украинцев

За рубежом 145 граждан Украины продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом передает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что по состоянию на вечер 9 мая за рубежом 63 украинца уже выздоровели. Больше всего наших граждан болеет в Италии - 121 человек.

От начала пандемии от коронавирусной болезни восемь украинцев за границей умерли.

В МИД также добавили, что сейчас 17 тысяч 658 украинцев обратились в дипломатические учреждения в рамках системы "Захист", которая предусмотрена для граждан, которые остаются за рубежом из-за ограничения путешествий в связи с карантином.

Напомним, в Украине эвакуировали более 170 моряков, которые из-за пандемии коронавируса COVID-19 вынужденно находились в Германии. Все они работали на борту круизного лайнера под флагом Мальты MEIN SCHIFF 3 компании TUI Cruises. Большинство из них, а именно 167 моряков, являются жителями Одессы.