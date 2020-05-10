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За кордоном понад 60 українців вилікувалися від COVID-19

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 02:46
За кордоном понад 60 українців вилікувалися від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Коронавірусом інфіковані 145 українців за кордоном

За кордоном 145 громадян України продовжують проходити лікування від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це передає департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що станом на вечір 9 травня за кордоном 63 українця вже одужали. Найбільше наших громадян хворіє в Італії - 121 людина.

Від початку пандемії від коронавірусної хвороби восьмеро українців за кордоном померли.

У МЗС також додали, що наразі 17 тисяч 658 українців звернулися до дипломатичних установ у рамках системи "Захист", яка передбачена для громадян, котрі лишаються за кордоном через обмеження подорожей у зв'язку із карантином.

За кордоном понад 60 українців вилікувалися від COVID-19

Нагадаємо, в Україну евакуювали понад 170 моряків, які через пандемію коронавірусу COVID-19 вимушено перебували у Німеччині. Всі вони працювали на борту круїзного лайнера під прапором Мальти MEIN SCHIFF 3 компанії TUI Cruises. Більшість з них, а саме 167 моряків, є жителями Одеси.

Теги Новини України МЗСДиаспораКоронавірус
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