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В Рубежном и Северодонецке за сутки разрушены 24 дома. Погибли 3 человека, из них двое детей

Фото: бойцы ГСЧС пушат пожар после вражеских обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

В Рубежном и Северодонецке Луганской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов были разрушены 24 жилых дома. Погибли три человека, из них двое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что из-за ударов оккупантов в течение 19 марта в этих городах повреждены или разрушены около 30 объектов, из них 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры

Гайдай рассказал, что во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок).

Спасатели занимались ликвидацией пожаров, разбирали завалы, были спасены 7 жителей области.

Сейчас в Луганской области 23 населенных пункта остаются полностью без газоснабжения, 7 - частично, всего около 35 тысяч абонентов. Без света - 26 населенных пунктов полностью, 12 частично, всего 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций.

"Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вчера оккупанты обстреляли из "Градов" Северодонецк, в результате чего погибли двое жителей и еще четверо были ранены.

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ЛуганскСеверодонецкРубежноеВойна России против Украины