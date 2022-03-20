У Рубіжному та Сєвєродонецьку за добу зруйновано 24 будинки. Загинули 3 людини, з них двоє дітей

Він зазначив, що через удари окупантів протягом 19 березня в цих містах пошкоджені або зруйновані близько 30 об'єктів, з них 12 багатоквартирних і 12 приватних житлових будинків, навчальний заклад в Рубіжному, складські, господарські споруди, об'єкти інфраструктури

Гайдай розповів, що під час обстрілів у Рубіжному загинули три людини, з них двоє дітей, постраждали двоє (одна дитина).

Рятувальники займалися ліквідацією пожеж, розбирали завали, були врятовані 7 жителів області.

Зараз в Луганській області 23 населених пункти залишаються повністю без газопостачання, 7 - частково, всього близько 35 тисяч абонентів. Без світла - 26 населених пунктів повністю, 12 частково, всього 98 364 споживачів, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

"Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, незважаючи на обстріли, за цей місяць декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян", - йдеться в повідомленні.