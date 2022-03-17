В Рубежном российские оккупанты продвигаются на юг города

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о российском вторжении на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг проводил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западных и северо-западных окрестностях города, продвигается к южной части города)", – говорится в сообщении.

Кроме того, войска РФ провели неудачные штурмовые действия в районе Верхнеторецка и Марьинки. Понеся потери, оккупанты приступили к перегруппировке войск и пополнению запасов.