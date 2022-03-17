В Рубежном российские оккупанты продвигаются на юг города
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о российском вторжении на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"На Донецком и Таврическом направлениях враг проводил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западных и северо-западных окрестностях города, продвигается к южной части города)", – говорится в сообщении.
Кроме того, войска РФ провели неудачные штурмовые действия в районе Верхнеторецка и Марьинки. Понеся потери, оккупанты приступили к перегруппировке войск и пополнению запасов.
Напомним, что президент Сирии Башар Асад пообещал России предоставить 40 тысяч боевиков для войны с Украиной.
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