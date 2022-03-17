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В Рубежном российские оккупанты продвигаются на юг города

Новина українською →
Рубежное, Четверг 17 марта 2022 13:39
В Рубежном российские оккупанты продвигаются на юг города Фото: Одна из улиц Рубежного (facebook.com/rmr.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о российском вторжении на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг проводил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западных и северо-западных окрестностях города, продвигается к южной части города)", – говорится в сообщении.

Кроме того, войска РФ провели неудачные штурмовые действия в районе Верхнеторецка и Марьинки. Понеся потери, оккупанты приступили к перегруппировке войск и пополнению запасов.

Напомним, что президент Сирии Башар Асад пообещал России предоставить 40 тысяч боевиков для войны с Украиной.

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