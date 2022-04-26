В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ, - Луганская ОВА

В Рубежном (Луганская область) российские военные похищают детей. Оккупанты заставляют женщин следить за украинскими защитниками, угрожая расправой над детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои. Часть города контролируется российской армией.
"Орки воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных. Под видом, что им нужна гуманитарка, брать какие-то там гуманитарные наборы или просто продукты и потом возвращаться назад, рассказывать, как там обустроены позиции украинских защитников", - заявил Гайдай.
Напомним, в Попасной от обстрелов оккупантов обрушился дом. Три человека погибли.
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