В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ, - Луганская ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои. Часть города контролируется российской армией.

"Орки воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных. Под видом, что им нужна гуманитарка, брать какие-то там гуманитарные наборы или просто продукты и потом возвращаться назад, рассказывать, как там обустроены позиции украинских защитников", - заявил Гайдай.