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В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ, - Луганская ОВА

Фото: в Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Рубежном (Луганская область) российские военные похищают детей. Оккупанты заставляют женщин следить за украинскими защитниками, угрожая расправой над детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои. Часть города контролируется российской армией.

"Орки воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных. Под видом, что им нужна гуманитарка, брать какие-то там гуманитарные наборы или просто продукты и потом возвращаться назад, рассказывать, как там обустроены позиции украинских защитников", - заявил Гайдай.

Напомним, в Попасной от обстрелов оккупантов обрушился дом. Три человека погибли.

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