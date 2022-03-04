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В Рубежном мэр не выходит на связь. Назначен новый руководитель

Автор: Мария Кучерявец

Мэр города Рубежное (Луганская область) перестал выходить на связь. В связи с чем был назначен новый руководитель города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Назначил Романа Власенко - главу Северодонецкой РГА руководить Рубежным. Действующий мэр на связь не выходит", - написал он.

Напомним, недавно глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что мэр Тростянца Юрий Бова перестал выходить на связь.

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ЛуганскРубежноеВойна России против Украины