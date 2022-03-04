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У Рубіжному мер не виходить на зв’язок. Призначено нового керівника

Автор: Марія Кучерявець

Мер міста Рубіжне (Луганська область) перестав виходити на зв'язок. Через що було призначено нового керівника міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Призначив Романа Власенка - голову Сєвєродонецької РДА керувати Рубіжним. Діючий мер на зв‘язок не виходить", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький заявив що мер Тростянця Юрій Бова перестав виходити на зв'язок.

Зазначимо, війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЛуганськРубежноеВійна Росії проти України