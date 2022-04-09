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В Рубежном снова химическая атака. Жителей призвали не покидать убежища

Фото: оккупанты в Рубежном снова попали в цистерну с азотной кислотой (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты спровоцировали в Рубежном новую химическую атаку. Вражеский снаряд попал в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Вновь химическая атака. Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой", - написал Гайдай.

Глава ОВА призвал жителей не выходить из укрытий, а тех, кто находится в помещениях - закрыть окна и двери. Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу.

"Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", - добавил глава ОВА.

Гайдай призвал жителей подготовить защитные маски для лица, смочив их содовым раствором. Он предупредил, что при попадании азотной кислоты в глаза существует опасность потерять зрение.

Первая помощь:

  • при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут;
  • при попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло;
  • при проглатывании азотной кислоты нужно промыть желудок большим количеством воды.

"Следим за направлением ветра!" - предупредил Гайдай.

Напомним, предыдущий раз оккупанты попали в Рубежном в цистерну с азотной кислотой 5 апреля.

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