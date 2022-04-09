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У Рубіжному знову хімічна атака. Жителів закликали не залишати притулку

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Рубіжне, Субота 09 квітня 2022 17:41
У Рубіжному знову хімічна атака. Жителів закликали не залишати притулку Фото: окупанти в Рубіжному знову потрапили в цистерну з азотною кислотою (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти спровокували в Рубіжному нову хімічну атаку. Ворожий снаряд влучив у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Знову хімічна атака. Біля Рубіжного орки знову потрапили в цистерну з азотною кислотою", - написав Гайдай.

Глава ОВА закликав мешканців не виходити з укриттів, а тих, хто перебуває у приміщеннях – закрити вікна та двері. Гайдай попередив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та потраплянні на шкіру.

"Пари кислоти викликають дратівливу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легень. Для захисту від пари та туману азотної кислоти користуються протигазами", - додав глава ОВА.

Гайдай закликав мешканців підготувати захисні маски для обличчя, змочивши їх содовим розчином. Він попередив, що при попаданні азотної кислоти у вічі існує небезпека втратити зір.

Перша допомога:

  • при попаданні азотної кислоти у вічі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин;
  • при попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило;
  • при проковтуванні азотної кислоти потрібно промити шлунок великою кількістю води.

"Стежимо за напрямом вітру!" – попередив Гайдай.

Нагадаємо, попереднього разу окупанти потрапили до Рубіжного до цистерни з азотною кислотою 5 квітня.

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