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Рубав український ліс для забезпечення армії РФ: у Харківській області затримали зрадника

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 09:36
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Рубав український ліс для забезпечення армії РФ: у Харківській області затримали зрадника Фото: затримання лісника у Куп'янську (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали в Харківській області чоловіка, який при окупації регіону рубав ліс на потреби армії РФ. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Чергового колаборанта затримали у Куп'янську. Під час окупації міста чоловік пішов на співпрацю з окупантами.

Зазначається, що майстер лісу ДП "Куп’янське лісове господарство" став "мастером леса Купянского лесничества".

Свої обовʼязки колаборант виконував з травня 2022 року до деокупації регіону.

Чоловік вирубував український ліс для подальшої передачі деревини російським військовим. За "роботу" на РФ він встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів.

Намагався переховуватись

Тривалий час чоловік намагався "замаскуватися" в Купʼянську, будучи "поза політикою", та періодично мешкав у родичів.

Наразі він перебуває під вартою.

Тепер зрадникові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Рубав український ліс для забезпечення армії РФ: у Харківській області затримали зрадникаФото: затримання лісника у Куп'янську (t.me/prokuratura_kharkiv)

Затримання зрадників у Харківській області

Нещодавно повідомлялося, що колишнього гауляйтера звільненої Балаклії в Харківській області засудили до 14 років в'язниці. Також у нього конфіскували майно.

Також розповідалось про те, як мешканець селища Козача Лопань, що у Харківській області, добровільно погодився співпрацювати з росіянами під час окупації населеного пункту. Йому загрожує ув'язнення строком від десяти до п’ятнадцяти років.

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