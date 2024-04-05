ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рубил украинский лес для обеспечения армии РФ: в Харьковской области задержан предатель

Украина, Пятница 05 апреля 2024 09:36
UA EN RU
Рубил украинский лес для обеспечения армии РФ: в Харьковской области задержан предатель Фото: задержание лесника в Купянске (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали в Харьковской области мужчину, который при оккупации региона рубил лес на нужды армии РФ. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Очередной коллаборант был задержан в Купянске. Во время оккупации города мужчина пошел на сотрудничество с оккупантами.

Отмечается, что мастер леса ГП "Купьянское лесное хозяйство" стал "мастером леса Купянского лесничества".

Свои обязанности коллаборант исполнял с мая 2022 до деоккупации региона.

Мужчина вырубал украинский лес для последующей передачи древесины русским военным. За "работу" в РФ он успел получить более 70 тысяч российских рублей.

Пытался скрываться

Долгое время мужчина пытался "замаскироваться" в Купянске, будучи "вне политики", и периодически жил у родственников.

В настоящее время он находится под стражей.

Теперь предателю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Рубил украинский лес для обеспечения армии РФ: в Харьковской области задержан предательФото: задержание лесника в Купянске (t.me/prokuratura_kharkiv)

Задержание предателей в Харьковской области

Недавно сообщалось, что бывшего гауляйтера освобожденной Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам тюрьмы. Также у него конфисковали имущество.

Также рассказывалось о том, как житель поселка Казачья Лопань в Харьковской области добровольно согласился сотрудничать с россиянами во время оккупации населенного пункта. Ему грозит заключение в срок от десяти до пятнадцати лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Харьков Война России против Украины
NEWS
Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе