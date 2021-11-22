Рубан о выходе Киева из "красной" зоны: рано рассматривать

Глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал возможность выхода столицы из "красной" зоны карантина. Говорит, что это рассматривать пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана в эфире "Украина 24" .

Пока это не на повестке дня, считает он.

"Переход (Киева - ред.) из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать. В Киеве длятся все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", - отметил он.

По его словам, в Киеве с конца октября наблюдали резкий подъем заболеваемости. Карантин помог стабилизировать ситуацию, уточнил он.

"Это связано с тем, что коронавирусная инфекция такая же инфекция, как и другие респираторные и таких мер нужно будет придерживаться вплоть до марта месяца, когда циркулируют максимально все ОРВИ. До марта необходимо разрабатывать различные меры добровольного стимулирования населения к вакцинации, потому что это лучший выход", - считает Рубан.

Заявление Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко ранее спрогнозировал, когда столица может выйти из "красной" зоны.

"Я надеюсь, что, если эта динамика сохранится, в ближайшее время мы сможем выйти из "красной" зоны и перейти в "оранжевую", - заявил Кличко.