ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рубан рассказал, как будут проверять школы во время карантина

Автор: Андрей Козловский

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан рассказал, что в киевских школах еженедельно будут проводиться выборочные проверки в связи с пандемией коронавируса. Сейчас все они проверены и готовы к учебному процессу.

Самые читаемые новости

Об этом Олег Рубан сообщил РБК-Украина.

"Все школы запускаются, они все по городу Киеву готовы в полном составе и ежедневно будет проводиться анализ ситуации. Если в классе будет зарегистрирован COVID-19, то детей будут отправлять на самоизоляцию на 14 дней. Все эти меры расписаны, алгоритм плотный", - сказал Рубан.

Также он пояснил, эта схема отработана совместно с Департаментом образования КГГА. Вместе с тем, Рубан призвал родителей обращаться на горячую линию Кабинета министров в случае дополнительных подозрений.

Напомним, 1 сентября в Украине начнется новый учебный год.

Также в Минздраве объясняли, при каких условиях школы перейдут на смешанную форму обучения.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школа