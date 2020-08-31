Рубан розповів, як перевірятимуть школи під час карантину

Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан розповів, що у київських школах щотижня будуть проводитися вибіркові перевірки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наразі всі вони перевірені та готові до навчального процесу.

Про це Олег Рубан повідомив РБК-Україна.

"Всі школи запускаються, вони всі по місту Києву готові у повному складі і щодня буде проводитися аналіз ситуації. Якщо в класі буде зареєстрований COVID-19, то дітей будуть відправляти на самоізоляцію на 14 днів. Всі ці заходи розписані, алгоритм щільний", - сказав Рубан.

Також він пояснив, ця схема відпрацьована разом із Департаментом освіти КМДА. Разом з тим, Рубан закликав батьків звертатися на гарячу лінію Кабінету міністрів у разі додаткових підозр.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні почнеться новий навчальний рік.

Також в МОЗ пояснювали, за яких умов школи перейдуть на змішану форму навчання.