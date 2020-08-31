Рубан оценил возможность попадания Киева в "оранжевую зону" карантина

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан считает возможным попадание столицы в "оранжевую зону" карантина. Это может произойти, если в Киеве не будут сдерживать вспышки коронавируса.

Об этом Рубан сказал в комментарии РБК-Украина.

Отметим, за минувшие сутки в Киеве подтвердили наибольшее количество новых случаев коронавируса в Украине - 277.

"Если не сдерживать эпидемию, не применять стабилизационные меры относительно к вспышкам, - то может (Киев попасть в "оранжевую зону" опасности - ред.)", - сказал Рубан.

Напомним, за 30 августа подтвердили более 2,1 тысячи новых случаев коронавируса, всего в стране заболели COVID-19 уже более 121 тысячи человек.

Как писало РБК-Украина, с сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование, Киев находится в "желтой зоне".

Отметим, в "желтой зоне" вводится запрет на посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются заведения, предоставляющие помощь в кризисных ситуациях.

В "оранжевой зоне" запреты касаются работы объектов размещения - хостелов, турбаз и др., за исключением гостиниц. Работа ресторанов и развлекательных заведений запрещена в ночное время. Закрываются заведения культуры, спортзалы и фитнес-центры. Приостанавливаются плановые госпитализации. Количество участников массовых мероприятий ограничивается не более 1 человека на 20 кв.м., общая численность не более 100 человек. Сохраняются запреты "желтой" и "зеленой" зон.