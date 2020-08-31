Рубан оцінив можливість потрапляння Києва в "помаранчеву зону" карантину

Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан вважає можливим потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантину. Це може статися, якщо у Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.

Про це Рубан сказав в коментарі РБК-Україна.

Зазначимо, за минулу добу в Києві підтвердили найбільшу кількість нових випадків коронавірусу в Україні - 277.

"Якщо не стримувати епідемію, не застосовувати стабілізаційні заходи щодо спалахів, може (Київ потрапити в "помаранчеву зону" небезпеки - ред.)", - сказав Рубан.

Нагадаємо, за 30 серпня підтвердили понад 2,1 тисячі нових випадків коронавірусу, всього в країні захворіли COVID-19 вже більше 121 тисячі осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, з сьогоднішнього дня вступила в силу нове карантинне зонування, Київ знаходиться в "жовтій зоні".

Відзначимо, в "жовтій зоні" вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є ​​заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях.

В "помаранчевої зоні" заборони стосуються роботи об'єктів розміщення - хостелів, турбаз і ін., за винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються закладу культури, спортзали і фітнес-центри. Припиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 людини на 20 кв.м., загальна чисельність не більше 100 чоловік. Зберігаються заборони "жовтої" та "зеленої" зон.