РПЦ "запретила" вселенскому патриарху Варфоломею выступать от имени мирового православия

Синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал грубым нарушением канонов визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. В РПЦ "запретили" ему выступать от имени мирового православия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал заседания Синода РПЦ .

"Он (Варфоломей - ред.) более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером", - говорится в журнале.

В РПЦ также признали визит Вселенского патриарха в Украину "грубым нарушением канонов" православия.

"Поддержав раскол в Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении", - отмечается в документе.