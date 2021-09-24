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РПЦ "запретила" вселенскому патриарху Варфоломею выступать от имени мирового православия

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Москва, Пятница 24 сентября 2021 17:00
РПЦ "запретила" вселенскому патриарху Варфоломею выступать от имени мирового православия Фото: патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал грубым нарушением канонов визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. В РПЦ "запретили" ему выступать от имени мирового православия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал заседания Синода РПЦ.

"Он (Варфоломей - ред.) более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером", - говорится в журнале.

В РПЦ также признали визит Вселенского патриарха в Украину "грубым нарушением канонов" православия.

"Поддержав раскол в Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении", - отмечается в документе.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей посетил Украину в августе, где принял участие в праздновании 30-летия независимости страны. Его пригласил президент Владимир Зеленский.

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ПЦУ Патриарх Варфоломей
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