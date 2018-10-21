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В РПЦ Вселенського патріарха назвали розкольником

Новини » Суспільство    21.10.2018 - 01:05
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

В РПЦ заявили, що вони не визнають рішення, які приймає Константинопольський патріарх

Глава відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що Російська православна церква (РПЦ) визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Іларіон заявив, що після прийнятого рішення про надання автокефалії для Української православної церкви Варфоломій "приєднався до розкольників".

"Так діють церковні канони. Відповідно, для нас зараз Константинопольський патріарх є розкольником. Ті рішення, які він приймає, ми не визнаємо", - сказав Іларіон.

Також він відмітив, що Варфоломій не мав права відміняти документи, які були "прийняті 300 років тому".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РПЦ розірвала відносини з Константинополем. Цей крок РПЦ став відповіддю на рішення синоду Константинопольського патріархату надати автокефалію православній церкві, яку в недалекому майбутньому планується створити в Україні.

Руська зарубіжна церква розірвала відносини з Константинополем У РФ заявили, що Константинополь відмовився розривати відносини з РПЦ
Новини України РПЦпатріарх Варфоломій Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
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