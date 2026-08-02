У РПЦ назвали "ядерку" Кремля "благодаттю Божою"

Створення атомної бомби в СРСР було зумовлене божественним втручанням. А саму бомбу створили у місті, де молився святий Серафим Саровський, заявив патріарх РПЦ Кирило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Таку заяву патріарх Кирило (в миру Володимир Гундяєв) зробив після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дівєєвському монастирі. Він звернув увагу, що розробка з’явилася в місті Саров (Арзамас-16), на місці якого молився святий Серафим Саровський.

"Створили нашу російську атомну бомбу, яка зупинила задуми ворога зруйнувати й поневолити нашу Батьківщину. Так, завдяки праці вчених, інженерів, робітників, які працювали тут, з’явилася благодать і милість Божа над нашою країною", - сказав патріарх.

На його думку, поява атомної бомби врятувала СРСР "від страшного руйнування, внаслідок якого могло б не залишитися ані країни, ані народу".

"Усе це відбувалося, зокрема, й завдяки молитвам преподобного й богоносного отця нашого Серафима Саровського. Ось так смиренний старець через свою святість… сприяв тому, що наш народ і наша країна продовжують своє існування", - підсумував Кирило.

Глава РПЦ уже висловлювався подібним чином у 2023 році, стверджуючи, що ядерна бомба була розроблена вітчизняними вченими "за невимовним божим промислом", нагадує видання. А у 2024-му він закликав росіян не боятися такої зброї та можливого кінця світу.