У РПЦ назвали "ядерку" Кремля "благодаттю Божою"
Створення атомної бомби в СРСР було зумовлене божественним втручанням. А саму бомбу створили у місті, де молився святий Серафим Саровський, заявив патріарх РПЦ Кирило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Таку заяву патріарх Кирило (в миру Володимир Гундяєв) зробив після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дівєєвському монастирі. Він звернув увагу, що розробка з’явилася в місті Саров (Арзамас-16), на місці якого молився святий Серафим Саровський.
"Створили нашу російську атомну бомбу, яка зупинила задуми ворога зруйнувати й поневолити нашу Батьківщину. Так, завдяки праці вчених, інженерів, робітників, які працювали тут, з’явилася благодать і милість Божа над нашою країною", - сказав патріарх.
На його думку, поява атомної бомби врятувала СРСР "від страшного руйнування, внаслідок якого могло б не залишитися ані країни, ані народу".
"Усе це відбувалося, зокрема, й завдяки молитвам преподобного й богоносного отця нашого Серафима Саровського. Ось так смиренний старець через свою святість… сприяв тому, що наш народ і наша країна продовжують своє існування", - підсумував Кирило.
Глава РПЦ уже висловлювався подібним чином у 2023 році, стверджуючи, що ядерна бомба була розроблена вітчизняними вченими "за невимовним божим промислом", нагадує видання. А у 2024-му він закликав росіян не боятися такої зброї та можливого кінця світу.
Що ще відомо про РПЦ
Раніше стало відомо, що за 11 днів до початку повномасштабного вторгнення РФ Московський патріархат відкрив у Києві церкву Серафима Саровського.
Також цього святого Московський патріархат зобразив в Успенському соборі всупереч ухваленого плану. Серафим Саровський - покровитель ядерної зброї у РФ.
Також ми повідомляли, що у 21-му пакеті санкцій ЄС вилучили російського патріарха зі списку тих, проти кого запроваджуються чергові обмеження. Цього разу вирішальну роль відіграла позиція Болгарії, яка виступила проти.