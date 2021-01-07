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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть "карой" за Украину

Москва, Четверг 07 января 2021 15:07
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть "карой" за Украину
Фото: патриарх Кирилл (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл считает превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть "карой" за Украину. В частности, за предоставление автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

По его словам, превращение собора Святой Софии в мечеть по инициативе турецких властей стало "наказанием божьим".

"Патриарх Варфоломей (Вселенский патриарх - ред.) ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую - она стала мечетью", - отметил Кирилл.

Он также назвал предоставление томоса ПЦУ "преступлением" патриарха Варфоломея.

Напомним, летом 2020 года в соборе Святой Софии впервые за 85 лет прозвучала мусульманская молитва. Теперь собор используется в качестве мечети для пятничной молитвы. При этом он остается открытым для всех мусульман, немусульман и посетителей.

Отметим, 5 января 2021 года была вторая годовщина получения томоса об автокефалии ПЦУ, за эти два года уже четыре православные церкви признали ее.

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