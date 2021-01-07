У РПЦ назвали перетворення собору Святої Софії на мечеть "карою" за Україну

Фото: патріарх Кирило (kremlin.ru)

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило вважає перетворення стамбульського собору Святої Софії на мечеть "карою" за Україну. Зокрема, за надання автокефалії Православній церкві України.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", передає "Інтерфакс".

За його словами, перетворення собору Святої Софії на мечеть за ініціативою турецької влади стало "покаранням божим".

"Патріарх Варфоломій (Вселенський патріарх - ред.) ввів розкольників до київської святині, до київської Софії, і втратив Софію константинопольську - вона стала мечеттю", - зазначив Кирило.

Він також назвав надання томосу ПЦУ "злочином" патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, влітку 2020 року у соборі Святої Софії вперше за 85 років прозвучала мусульманська молитва. Тепер собор використовується в якості мечеті для п'ятничної молитви. При цьому він залишається відкритим для всіх мусульман, немусульман та відвідувачів.

Відзначимо, 5 січня 2021 року була друга річниця отримання томосу про автокефалію ПЦУ, за ці два роки вже чотири православні церкви визнали її.