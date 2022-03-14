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РПЦ в Амстердаме разрывает отношения с Московским патриархатом

Автор: Наталья Юрченко

Русский православный приход Святого Николая Мирликийского в Амстердаме заявил, что разрывает отношения с Московским патриархатом. Такое решение представители духовенства приняли во время внеочередного сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу церкви.

"Священнослужители единогласно заявили, что больше не могут функционировать в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную среду для наших верующих", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что приходской совет принял решение окончательно и пока не будет проводить богослужения до общего приходского собрания, которое состоится 26 марта.

Церковь призвала прихожан поддержать отказ от Московского патриархата.

"Это решение чрезвычайно болезненно и тяжело для всех заинтересованных сторон", - добавили в РПЦ Амстердама.

Напомним, в Волновахе Донецкой области российские оккупанты убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).

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Война России против УкраиныАмстердам