РПЦ в Амстердамі розриває відносини з Московським патріархатом

"Священнослужителі одноголосно заявили, що більше не можуть функціонувати у складі Московського патріархату і забезпечувати духовно безпечне середовище для наших віруючих", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що парафіяльна рада прийняла рішення остаточно і поки не буде проводити богослужіння до загальних парафіяльних зборів, які відбудуться 26 березня.

Церква закликала парафіян підтримати відмову від Московського патріархату.

"Це рішення надзвичайно болісно і важко для всіх зацікавлених сторін", - додали в РПЦ Амстердама.