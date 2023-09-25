"Роззброював" українську ППО. У Львові викрили ексочільника оборонного заводу

Служба безпеки та БЕБ викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу у Львівській області. Він "роззброював" українську ППО напередодні вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн гривень бюджетних коштів.

Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми.

Зазначається, що таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, перевіряєтеся інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.