"Разоружал" украинскую ПВО. Во Львове разоблачили экс-руководителя оборонного завода

Служба безопасности и БЭБ разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львовской области. Он "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, незаконная деятельность чиновника привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 млн гривен бюджетных средств.

Установлено, что до начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступной схемы.

Отмечается, что таким образом, это должностное лицо подрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, проверяете информацию о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.