Розы – экстравагантность в каждом лепестке

Дарить приятные эмоции родному для вас человеку можно и без особого повода, и самым удачным вариантом подарка станет стойкий букет роз. В знак благодарности, поздравление с днем рождения, для первого свидания, и еще множество возможностей подарить монобукет из роз, а также выбрать сочетание роз с другими утонченными цветами.

Отличное дополнение или самостоятельный презент

Клиенты бутика Дицентра могут купить розы как для украшения своего дома, так и в подарок на любое торжество. Наши флористы – профессионалы своего дела смогут оформить как красивые монокомпозиции, так и миксовые букеты из разных оттенков роз. Красота и нежность роз, способна расположить все внимание на себя.

Виды роз

Кустовая роза – особый вид роз с маленькими и очень ароматными цветками, именно такие соцветия сделают букет более пышным и нежным;

Пионовидная роза – самый красивый вид роз, которые напоминают цветущие летние пионы. Для настоящих любительниц пионов, такие розы станут отличной заменой в любую пору года;

Премиум роза – крупноголовая роза, которая обладает приятным ароматом. Такая роза имеет длинный и крепкий стебель, а также ярко-зеленые, плотные листья;

Классическая роза – такие розы считают классическим и беспроигрышным вариантом подарка среди всех цветов. Такие розы выбирают за их элегантный и яркий внешний вид.

В нашем бутике есть розы абсолютно любого цвета: красные, коралловые, белые, бордовые, розовые, желтые, зелено-розовые. Каждый вид роз имеет свой особый аромат, манящий, сладкий, пряный.

Преимущества бутика Dicentra

Огромный выбор готовых букетов, каталог бутика Dicentra содержит массу вариаций роскошных цветочных композиций;

Широкий ассортимент роз на любой вкус, для любого повода и в любой ценовой категории;

Различные удобные способы оплаты, и круглосуточная, своевременная курьерская доставка, а при заказе свыше 500 гривен, доставка по Киеву осуществляется совершенно бесплатно;

Предоставляется прекрасная возможность заказать не только букет, а также открытки с приятными пожеланиями, вкусные десерты от &JOY, различные наборы конфет;

Для создания идеальных букетов используются только свежие цветы, готовые букеты нашего бутика стоят не дольше 24 часов.

Варианты цветочных композиций

Чтобы выбрать правильный букет, нужно учитывать статус и возраст получателя, а также повод. Если вы знаете, что нравится человеку, которому подбираете цветочный подарок, это будет огромным плюсом при выборе.

Если вам неизвестны вкусы получателя, вам стоит выбрать букет классических красных роз;

Чтобы удивить любимую девушку стоит выбрать букет из 50 роз или 101 розы;

Для коллеги или руководителя лучше преподнести розы в корзине;

Для мамы или сестры лучше выбрать цветочное ассорти, например, скомпоновать букет из классической и кустовой розы.

Хотите заказать самый роскошный букет роз? Тогда вам стоит обратиться в бутик Dicentra, высокое качество и гарантированно приятные цены обеспечены!